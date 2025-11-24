الوصايا الربانية لتربية الأبناء.. عالم أزهري يوضح مفاتيح الاستقرار الروحي والاجتماعي (فيديو)

18 حجم الخط

قال الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف: إن وصايا الله تعالى للأبناء تبدأ بأعظم أصل في الدين، وهو توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به، كما ورد في قول لقمان لابنه: «يا بُنيّ لا تُشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم».

وأكد خلال لقائه ببرنامج "من القلب للقلب"، تقديم الإعلامية إيمان رياض المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن ترسيخ العقيدة السليمة في نفوس الأبناء هو الأساس الذي تُبنى عليه هويتهم، وعلاقتهم بالله عز وجل، ومراقبتهم له في السر والعلن.

وأشار إلى أن كل وصايا القرآن تتجه نحو بناء هوية حقيقية للأبناء، تقوم على الإيمان، والإحسان، ونقاء النية، مصداقًا لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات»، مضيفا أن الأعمال التي لا تكون خالصة لله تذهب سريعًا وتزول، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الرعد: «فأمّا الزَّبَد فيذهب جُفاءً وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض»، موضحًا أن ما كان لوجه الله يبقى، وما كان بحثًا عن ترند أو شهرة يزول بانتهاء أسبابه.

وأوضح أن الوصايا الإلهية بعد التوحيد تنتقل مباشرة إلى البناء الاجتماعي، وفي مقدّمته برّ الوالدين، كما قال تعالى: «ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن».

وبين أن الامتنان والشكر قيمة تربوية محورية يجب غرسها في الأبناء، سواء قال الطفل «شكرا» أو «Thank you» أو بأي لغة، فالمهم أن يتربى على قلب ممتن، لأن الامتنان يصنع الرضا والسعادة ويعلّم الأبناء تقدير النعم مهما صغرت، مستدلًا بقوله تعالى: «لَئِن شكرتم لأزيدنّكم».

وأكد على أن الشكر يزيد الخير والبركة في البيوت، وأن تربية الأبناء على الإيمان الصادق، والشكر، والامتنان، وبرّ الوالدين، هي مفتاح الاستقرار الروحي والاجتماعي للأسرة كلها.

