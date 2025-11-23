أمين الفتوى: الشريعة الإسلامية حرمت إيذاء الزوجة بأي صورة (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» حديث صحيح وثابت ومتفق عليه، موضحًا أن الإشكالية ليست في صحة الحديث، بل في إساءة فهمه وتطبيقه من قبل البعض.

وشدد على أن النبي نهى نهيًا قاطعًا عن ضرب الزوجة، وأن ذكر "جلد العبد" جاء لرصد واقع سلبي في المجتمع آنذاك، لا لإقرار الضرب أو تبريره.

النهي عن أصل الضرب وليس شكله القاسي فقط



وأوضح أمين الفتوى أن النهي الوارد في الحديث يشمل كل أشكال الضرب، وليس فقط الضرب القاسي، مضيفًا أن الشريعة الإسلامية حرمت إيذاء الزوجة بأي صورة، وأن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، ولا يمكن الجمع بين الرحمة والإيذاء.

الآية تُعالج حالة النشوز بمنهج تدريجي رحيم

وعن الاستشهاد بآية سورة النساء: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن»، أوضح اليداك أن الآية تناولت حالة النشوز فقط، وبخطوات تربوية تدريجية تبدأ بالوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم ما سمّته الآية "الضرب" بمعنى رمزي غير إيذائي.

الضرب المقصود.. إشارة رمزية لا إيذاء فيها



وبيّن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المقصود بالضرب في الآية ليس الضرب المبرح ولا المشاجرة، بل مجرد إشارة رمزية مثل لمس خفيف بالسواك أو إمساك طرف الأذن؛ بهدف التذكير بالقِوامة، لا بهدف الإهانة أو الأذى.

المودة لا تجتمع مع الإيذاء

واختتم أمين الفتوى بتأكيد أن ضرب الزوجة لا يجوز بأي حال من الأحوال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم خيركم لأهله»، مما يعكس أن الرحمة والاحترام أساس العلاقة الزوجية في الإسلام، وأن إيذاء الزوجة يتعارض تمامًا مع جوهر هذه العلاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.