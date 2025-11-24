التعليم العالي: 50 ألف طالب يلتحقون بكليات الذكاء الاصطناعي في 2025

18 حجم الخط

أكد الدكتور شريف كشك، مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي، أن عدد الطلاب الملتحقين بكليات الذكاء الاصطناعي وصل إلى 50 ألف طالب.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من المؤتمر العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والذي جاء تحت عنوان:

“آفاق المستقبل: إعادة تخيّل التعبير الإنساني عبر التقنيات الناشئة في اللغة والإعلام والفنون”.

وأشار كشك إلى أن الذكاء الاصطناعي بتطبيقاته بدأ في الجامعات منذ زمن، متمنيًا أن يستمر في الجامعات من خلال توافر العنصر البشري والإمكانات المادية.

تكلفة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكلف جدًا، وأنه من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين هي الحصول على قدرات حاسوبية تمكنهم من إجراءات البحث العلمي، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي وقعت اتفاقية تسمح للباحثين بالتقدم للحصول على تلك القدرات الحاسوبية اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل.

وأكد كشك أن هناك فوضى كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات، لذلك أصدر المجلس الأعلى للجامعات دليلًا استرشاديًا لاستخداماته في التعليم والبحث العلمي.

ونبه كشك إلى أنه يجب أن نتحلى بالعلم ونتعلم كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي، دون أن ينزع منا آدميتنا.

الذكاء الاصطناعي ثورة كبرى

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أننا نعيش عصر تطور تكنولوجي غير مسبوق، مما يجعل من الصعب أن نعيش بمفردنا ونتجاوزه.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح ثورة كبرى، ومن الممكن أن ينقلنا جميعًا لمستقبل أفضل إذا وظفناه في إطار أخلاقياتنا، مشيرًا إلى أن الانغلاق على الذات وتجاهل هذه الثورة أمر سيئ.



