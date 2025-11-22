السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة القاهرة تطلق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
18 حجم الخط

أعلنت جامعة القاهرة صدور "دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي بجامعة القاهرة"، وذلك في إنجاز جديد يعكس ريادة الجامعة وحرصها على ترسيخ الاستخدام المسئول والواعي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة البحث العلمي.

ويُعد هذا الدليل الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية دليلا مؤسسيا متخصصا ينظم آليات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وفق إطار علمي وأخلاقي يوازن بين متطلبات الابتكار والحفاظ على أصالة البحث ونزاهته الأكاديمية، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج المعرفي وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

ترسيخ ضوابط أخلاقية وعلمية للبحث العلمي 

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، أن إطلاق جامعة القاهرة لأول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي يُعد خطوة رائدة تعكس التزام الجامعة بتعزيز البحث المسؤول، وترسيخ ضوابط أخلاقية وعلمية تضمن توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم جودة البحث ويحافظ على أصالته ونزاهته، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الجامعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الباحثين على الاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة بصورة واعية ومنضبطة، ويدعم مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة بحثية رائدة تواكب التطورات العالمية وتسهم في صناعة المعرفة وفق أعلى المعايير الدولية

ومن جانبه قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هذا الدليل يمثل إطارًا تنظيميًا مرنًا يواكب التغيرات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويُرسّخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسئول لتلك الأدوات داخل المنظومة البحثية، بما يدعم الابتكار دون الإخلال بالقيم الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي، لافتًا إلى أن الدليل يسهم في توحيد الرؤى والمعايير المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، ويعزز من جودة المخرجات البحثية وقدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ومؤكدًا استمرار الجامعة في تطوير سياساتها الداعمة للتحول الرقمي والتميز البحثي.

دعم الابتكار دون الإخلال بالقيم الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي

جدير بالذكر أن “دليل استخدام الذكاء الاصطناعي في ممارسات البحث العلمي بجامعة القاهرة” أعده قطاع الدراسات العليا والبحوث تحت إشراف الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة، ومن خلال لجنة متخصصة ضمت نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعة، وهم: د.عماد شلبي، ود.إيمان السيد، د.هبة محمد، وا.محمد صلاح، وم.شيماء سعد، وقد شارك في مراجعته اللغوية د.عبد الله فضل، ود.سيد جمال، ود.حسن محمد علي، وهو يمثل خطوة محورية نحو بناء بيئة بحثية أكثر وعيًا بالتقنيات الحديثة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين لاستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة منهجية مسئولة، تواكب المعايير الدولية وتدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والابتكار المعرفي.

ويمكن الاطلاع على الدليل كاملًا من هنــــــــــــــا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة الذكاء الاصطناعي البحث العلمي

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تستقبل الرئيس لي جاى ميونغ في أول زيارة رسمية له للطلاب

السيسي يدعو للتعاون مع كوريا في الذكاء الاصطناعي والاتصالات وتدشين مصانع لإنتاج البتروكيماويات

أكاديمية البحث العلمي تعلن عن مسابقة معمارية كبرى بجوائز 2 مليون جنيه

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خطوة بخطوة، طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

أزمة عنيفة داخل نادي الجزيرة بعد مشادة مدير الأمن مع عضو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية