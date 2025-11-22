صخرة دفاع أفريقية، من هو لاميني فاتي مدافع ريال مدريد الشاب؟

18 حجم الخط

كشفت تقارير إعلامية، عن مشاركة لاميني فاتي، مدافع فريق الشباب، مع الفريق الأول لنادي ريال مدريد قبل مواجهة إلتشي في الدوري الإسباني - الليجا.

الإصابات تضرب مدافعي ريال مدريد

ويواجه الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، ورطة في مواجهة إلتشي ضمن منافسات الدوري الإسباني، غدا الأحد، على صعيد الخط الخلفي للفريق.

ويأتي ذلك بعد تعرض البرازيلي إدير ميليتاو للإصابة مع منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي الماضي، واضطرار ألونسو للعب من دونه لمدة تصل إلى أسبوعين، ما يعني غيابه عن لقاء إلتشي وعدة مباريات أخرى للفريق الملكي.

وتستمر لعنة الإصابات في ضرب دفاع ريال مدريد مع ألونسو، حيث أصيب كل من دانييل كارفاخال مرتين، وضربت الإصابة كل من ترينت أليكسندر أرنولد، وأنطونيو روديجر، وديفيد ألابا، وميليتاو، دين هويسن.

مسيرة لاميني فاتي مدافع ريال مدريد الشاب

وبسبب هذه الأزمة لجأ ألونسو إلى فريق الشباب بالنادي "كاستيا" من أجل تصعيد لاميني فاتي، الذي انضم للفريق في 2024، مقابل 120 ألف يورو، بعد تألّقه مع الفريق الرديف لنادي ليجانيس.

وانتقل فاتي إلى فريق الشباب في ريال مدريد، لاكتساب خبرة أكبر قبل تصعيده للفريق الأول، علما بأنه يتمتع بقوة بدنية.

لاميني فاتي وُلد في مدريد لأم من أنجولا وأب من غينيا بيساو، وعمره حاليا 19 عاما، يتميز مدافع ريال مدريد بقوته البدنية، ويبلغ طوله 1.80 متر.

وكان فاتي عنصرًا أساسيًا في فريق الرديف بنادي ليجانيس في دوري الدرجة الخامسة الإسباني، ولفت أداؤه أنظار العديد من الأندية لضمه، ويتميز بأسلوب لعب دفاعي قوي يعتمد على القدرات البدنية العالية، التمركز الدفاعي المميز، والمهارة في قطع الكرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.