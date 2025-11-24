الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

5 ديسمبر، انطلاق الموسم الثاني من "Million Pound Menu" على ON

تعرض قناة ON بداية من يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج Million Pound Menu، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، في تجربة تلفزيونية تعيد رسم ملامح ريادة الأعمال في قطاع المطاعم.

برنامج مليون باوند منيو مصر

ويقدّم "مليون باوند منيو مصر" نسخة محلية لبرنامج Sony Pictures بالمملكة المتحدة، مع مستوى عالٍ من المخاطرة واختبارات مكثفة تضع المتسابقين أمام نخبة من أبرز المستثمرين في مجال المطاعم، فيما يشارك في لجنة التقييم مجموعة من الأسماء البارزة في القطاع، إلى جانب تقديم الشيف محمد صلاح، المعروف بلقب "ملاك اللحمة".

وتبدأ المنافسة بثلاثة متسابقين في كل حلقة، يقدّم كل منهم الطبق المميز الذي يعكس هوية فكرته ورؤية مشروعه والفئة المستهدفة، وتخضع الأطباق والأفكار لتقييم دقيق يشمل الابتكار، جودة التنفيذ، مدى ارتباط الطبق بالمفهوم، إضافة إلى الجانب التجاري وخطة الربح، ليتم اختيار متسابق واحد فقط للانتقال إلى المرحلة التالية.

أما في مرحلة Pop-Up Restaurant يخوض المتسابقون اختبارًا عمليًا لإدارة مطعم حقيقي لمدة يومين، حيث يستقبلون روّاد مطاعم، مؤثّرين، نقّادًا وزائرين من الجمهور، ويواجهون تحديات التشغيل تحت الضغط، وإدارة الفريق، وتنفيذ المنيو الكامل، وإثبات قدرة المشروع على الاستمرار، كما يعقد كل متسابق جلسة مباشرة مع المستثمرين لمناقشة الأرقام والتكاليف وخطط التوسع.

وفي ختام كل تجربة Pop-Up، يحصل المتسابقون على فرصة تقديم أفكارهم النهائية أمام المستثمرين للحصول على عروض استثمارية قد تغيّر مستقبل مشاريعهم وتنقلها من فكرة إلى علامة تجارية حقيقية داخل السوق المصري.

