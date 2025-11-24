انتخابات النواب 2025، إقبال السيدات على لجنة جواد حسني بالإسماعيلية (بث مباشر)

18 حجم الخط

أجرت "فيتو" قبل قليل بثًّا مباشرًا من أمام لجنة مدرسة الشهيد جواد حسني بمدينة الإسماعيلية، وذلك لمتابعة توافد الناخبين على مقار اللجان الانتخابية في المحافظة لبدء عمليات التصويت.

استنفار أمني أمام اللجان

شهدت لجان انتخابات برلمان 2025 في محافظة الإسماعيلية، إقبالا من الناخبات على التصويت والاقتراع في أول يوم من أيام الانتخابات والتي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة ونظام تام أمام كافة اللجان بدوائر الإسماعيلية الثلاث.

جانب من عمليات التصويت، فيتو

فرض كردونات أمنية

وفرضت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، منذ مساء أمس كردونًا أمنيًّا حول اللجان الانتخابية وفي محيطها، بالإضافة إلى نشر العشرات من الأكمنة الثابتة والمتحركة لتأمين عملية الانتخابات.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.

مراجعة مقار اللجان الانتخابية

كما شدد محافظ الإسماعيلية على تكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

و تم تجهيز ١٦٨ مقرًّا انتخابيًّا لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبًا على مستوى المحافظة، موزعين كالتالي:





الدائرة الأولى بالإسماعيلية

وتضم الدائرة الأولى ومقرها قسم ثان الإسماعيلية وعدد المقاعد (٢) يضم (٦٦) مركزًا انتخابيًّا بإجمالي عدد (٤٦١٢٦٦) ناخبًا موزعة كالتالي: مركز الإسماعيلية به ٢٢ مركزا انتخابيا و٢٣ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين به ١١٤٨٦٢ ناخبا.

ويضم قسم أول ٥ مراكز انتخابية و٧ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٤٦٢٥٨ ناخبًا.

و قسم ثان به ٢٧ مركزا انتخابيا و٣٠ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٩٠٨٥٠ ناخبًا.

و قسم ثالث به ١٢ مركزا انتخابيا و١٦ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٠٩٢٩٦ ناخبًا.



الدائرة الثانية بالإسماعيلية

فيما تضم الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب وعدد المقاعد ١ وتضم ٢٤ مركزا انتخابيا بإجمالي عدد ناخبين (١٧٣٣٢٩) ناخبًا موزعة كالتالي: مركز القنطرة غرب وتضم ١٨ مركزا انتخابيا و١٨ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١١٤٨٣٠ ناخب، و مركز القنطرة شرق ويضم ٦ مراكز انتخابية و٨ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٥٨٤٩٩ ناخبا.



وتضم الدائرة الثالثة ومقرها مركز القصاصين وعدد المقاعد (٢) وتضم (٧٨) مركزا انتخابيا بإجمالي عدد ناخبين (٣٧٥٠٦٥) ناخبًا.



مركز التل الكبير ويضم ١٤ مركزا انتخابيا و١٥ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٨٣٩٨٣ ناخبًا.

كما يضم مركز القصاصين ويضم ١١ مركزا انتخابيا و١٢ لجنة فرعية بإجمالي ٧٩٨٩٦ ناخبا، مركز أبوصوير ويضم ٢٠ مركزًا انتخابيًّا و٢٠ لجنة فرعية بإجمالي ١١٦٣٤٦ ناخبًا، و مركز فايد ويضم ٣٣ مركزا انتخابيا و٣٣ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٩٤٨٤٠ ناخبا، وبالإضافة لـ ٣ مقاعد من خلال القائمة الوطنية.

و يبلغ نصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ 8 مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: 2 مقاعد، و5 مقاعد للفردي موزعة على 3 دوائر.

