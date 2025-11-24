رئيس القابضة للمياه يتفقد منظومة السيارات المتطورة للصرف الصحي بالقاهرة

18 حجم الخط

واصل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025.

وتفقد عددًا من السيارات والمعدات المتخصصة التي تعرضها شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، والتي تُعد من أحدث منظومات الدعم الفني والتشغيلي في قطاع الصرف الصحي.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الشركة القابضة سيارات التصوير التلفزيوني (CCTV) المتطورة، والتي تُستخدم في فحص شبكات الصرف الصحي من أقطار تبدأ من 7 وحتى 72 بوصة، باستخدام كاميرات عالية الدقة مقاومة للصدمات والاهتزازات، ومعزولة تمامًا للحماية من المياه والغازات.

وتُعد هذه السيارات جزءًا من منظومة موسعة تمتلكها الشركة، حيث يوجد نحو 8 سيارات تعمل يوميًا على فحص الشبكات بدقة عالية، بما يسهم في سرعة اكتشاف الأعطال، وتحديد مواقع الكسور بدقة، وتقليل تكاليف الإصلاح، بالإضافة إلى استخدامها قبل استلام الخطوط الجديدة للتأكد من سلامتها.

كما تفقد المهندس أحمد جابر سيارة خدمة العملاء المتنقلة، والتي تعمل كمركز خدمة متكامل، وتهدف السيارة إلى تقديم الخدمات للمواطنين في أماكن تواجدهم، بما يشمل التعاقدات، وتجديد التراخيص، وتلقي الشكاوى، وخدمات الوصلات المنزلية، في إطار خطة الشركة لتطوير آليات التواصل المباشر وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وتضمنت الجولة الاطلاع على سيارة الطوارئ المتطورة، المجهزة بكامل المعدات اللازمة للتعامل مع الأعطال الطارئة في مواقع العمل، والتي تُعد من أكثر السيارات تجهيزًا على مستوى الشركات التابعة، وقد أثبتت كفاءة كبيرة في سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية.

كما استمع رئيس القابضة لشرح مفصل حول سيارة إعادة تدوير مياه الصرف الخاصة بسيارات الكسح، ودورها في رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن الأعمال الميدانية.

من جانبه، أكد المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، أن مشاركة الشركة في المعرض تأتي في إطار حرصها على إبراز التطور الكبير في أساليب التشغيل، وتبني أحدث التكنولوجيا في الفحص والمعالجة وخدمة العملاء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة المرافق.

واختتم رئيس القابضة جولته بالإشادة بمستوى التجهيزات، وما تقدمه الشركة من خدمات مبتكرة تسهم في تحسين الأداء وتعزيز جاهزية الشبكات، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تدعم بقوة جهود التطوير والتحديث بكافة الشركات التابعة لضمان خدمة أكثر كفاءة وجودة للمواطنين.

