279 سلة مخلفات جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية في الإسكندرية

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد  محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع الرئيسية والفرعية أولًا بأول، ورصد شكاوى المواطنين والاستجابة لها بشكل دوري.

 

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة، ورفع المخلفات من الشوارع أولًا بأول؛ فقد تم منذ بداية شهر نوفمبر وحتى الآن رفع نحو 94.474 ألف طن مخلفات صلبة من الشوارع، بالإضافة إلى 268 طن مخلفات طبية خطرة.

وفيما يختص بالاستجابة لشكاوى المواطنين؛ فقد استقبلت شركة نهضة مصر 627 شكوى منذ بداية شهر نوفمبر وحتى الآن وقد تم حلها بنسبة 96.5٪ 

وفي السياق ذاته؛ قامت الشركة بزيادة 279 سلة مخلفات جديدة بالميادين والشوارع الرئيسية بالأحياء، ودعم شوارع حي العجمي بـ 20 حاوية جديدة سعة 1 متر، بالإضافة إلى تجريف وإزالة الأتربة وإفراغ الحاويات، ورفع المخلفات المتراكمة بعدد من المناطق التي تكررت منها شكاوى المواطنين.

