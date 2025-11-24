الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بوتين يؤكد لنظيره التركي اهتمام روسيا بالتسوية الأوكرانية

بوتين وأردوغان، فيتو
بوتين وأردوغان، فيتو
18 حجم الخط

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بحثا فيها أزمة أوكرانيا في ظل مبادرة التسوية الأمريكية.

وأضاف الكرملين في بيانه: "بوتين أكد مرة أخرى اهتمام روسيا بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وجاء في البيان: "أشار بوتين إلى أن المقترحات الأمريكية كما استعرضتها موسكو تتوافق مع المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي، وأن الخطة الأمريكية من حيث المبدأ قد تشكل أساسا للتسوية النهائية".

وأضاف البيان: "أعرب أردوغان عن استعداده لدعم المفاوضات وتوفير منصة إسطنبول لها. اتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات الروسية التركية حول السلام على مختلف المستويات".

وأكد الرئيس بوتين مؤخرا أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا".

كما حذر من أنه في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية، فإن ما حصل في مدينة كوبيانسك المحررة في مقاطعة خاركوف مؤخرا، سيتكرر حتما في جبهات أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى الرئيس بوتين الكرملين موسكو

مواد متعلقة

الكرملين: روسيا منفتحة على استئناف المحادثات مع أوكرانيا للتوصل لحلول سلمية

الكرملين: روسيا لا تدعو إلى المواجهة مع حلف الناتو

الكرملين: لم نتلق أي توضيح من واشنطن حول التجارب النووية

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads