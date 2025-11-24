بوتين يؤكد لنظيره التركي اهتمام روسيا بالتسوية الأوكرانية

18 حجم الخط

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم بحثا فيها أزمة أوكرانيا في ظل مبادرة التسوية الأمريكية.

وأضاف الكرملين في بيانه: "بوتين أكد مرة أخرى اهتمام روسيا بالتسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية".

وجاء في البيان: "أشار بوتين إلى أن المقترحات الأمريكية كما استعرضتها موسكو تتوافق مع المحادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا في 15 أغسطس الماضي، وأن الخطة الأمريكية من حيث المبدأ قد تشكل أساسا للتسوية النهائية".

وأضاف البيان: "أعرب أردوغان عن استعداده لدعم المفاوضات وتوفير منصة إسطنبول لها. اتفق الطرفان على تكثيف الاتصالات الروسية التركية حول السلام على مختلف المستويات".

وأكد الرئيس بوتين مؤخرا أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا".

كما حذر من أنه في حال رفضت كييف المبادرة الأمريكية، فإن ما حصل في مدينة كوبيانسك المحررة في مقاطعة خاركوف مؤخرا، سيتكرر حتما في جبهات أخرى.

