رئيس جامعة المنصورة: مهنة الطب تتطلب التعلم المستمر

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، مراسم إعلان تخريج والتقاط الصورة الجماعية لطلاب الدفعة «15» من برنامج المنصورة–مانشستر للتعليم الطبي بكلية الطب، والتي تضم نحو 300 طالب وطالبة من 8 جنسيات مختلفة.

حضر المراسم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء وفا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن الفحار وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نجم، مدير برنامج مانشستر، إلى جانب السادة مديرو المراحل الدراسية ورؤساء الفصول وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وعقب التقاط الصور التذكارية، قدم الدكتور شريف خاطر التهنئة للخريجين، مؤكدًا أن لحظة التخرج تمثل محطة فارقة في مسارهم العلمي والمهني، وانتقالًا من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الممارسة العملية المباشرة. كما أكد على أن مهنة الطب تتطلب التعلم المستمر والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم الصحية والتكنولوجيا الطبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج المنصورة–مانشستر يُعد من أنجح الشراكات الأكاديمية الدولية في التعليم الطبي، إذ يجمع بين المناهج العالمية والخبرات المصرية، مما يعزز قدرات الطلاب ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبهم هنأ عميد الكلية وقيادات البرنامج الطلاب الخريجين، مشيدين بجهودهم والتزامهم خلال سنوات الدراسة، ومتمنين لهم مستقبلًا مهنيًّا ناجحًا داخل مصر وخارجها.

