الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة: مهنة الطب تتطلب التعلم المستمر

رئيس جامعة المنصورة،
رئيس جامعة المنصورة، فيتو
18 حجم الخط

شهد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، مراسم إعلان تخريج والتقاط الصورة الجماعية لطلاب الدفعة «15» من برنامج المنصورة–مانشستر للتعليم الطبي بكلية الطب، والتي تضم نحو 300 طالب وطالبة من 8 جنسيات مختلفة.

حضر المراسم الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتورة غادة القنيشي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علاء وفا، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن الفحار وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نجم، مدير برنامج مانشستر، إلى جانب السادة مديرو المراحل الدراسية ورؤساء الفصول وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وعقب التقاط الصور التذكارية، قدم  الدكتور شريف خاطر التهنئة للخريجين، مؤكدًا أن لحظة التخرج تمثل محطة فارقة في مسارهم العلمي والمهني، وانتقالًا من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الممارسة العملية المباشرة. كما أكد على أن مهنة الطب تتطلب التعلم المستمر والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم الصحية والتكنولوجيا الطبية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن برنامج المنصورة–مانشستر يُعد من أنجح الشراكات الأكاديمية الدولية في التعليم الطبي، إذ يجمع بين المناهج العالمية والخبرات المصرية، مما يعزز قدرات الطلاب ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل المحلي والدولي.

من جانبهم هنأ عميد الكلية وقيادات البرنامج الطلاب الخريجين، مشيدين بجهودهم والتزامهم خلال سنوات الدراسة، ومتمنين لهم مستقبلًا مهنيًّا ناجحًا داخل مصر وخارجها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أعضاء هيئة التدريس التكنولوجيا الطبية التقاط الصور التذكارية الدراسات العليا والبحوث التعليم الطبي الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الصور التذكارية المجتمع وتنمية البيئة العلوم الصحية تكنولوجيا بكلية الطب خدمة المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئ رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب شؤون التعليم والطلاب سوق العمل المحلي والدولي مجالات العلوم كليه الطب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

الوطنية للانتخابات: توقف التصويت 10 دقائق في لجنة بزفتى بسبب شجار خارج اللجنة

الصوت بـ 150 جنيها، ضبط رجل وزوجته يوزعان مبالغ مالية لصالح أحد المرشحين بالمحلة

الفرسان الأربعة في المعترك الإفريقي.. تفوق مصري بالجولة الأولى.. الأهلي يسحق شبيبة القبائل.. بيراميدز يعوض إخفاقه.. الزمالك يضمد جراحه.. والمصري يتألق أمام كايزر

شيخ الأزهر يحذر: القرار العالمي والسلاح أصبحا في أيدي مجموعة من اللا عقلانيين

الأكثر قراءة

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المقصود بـ"مكر الله" في القرآن؟ دار الإفتاء توضح

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية