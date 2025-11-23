الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

استعدادا لمباراة زيسكو، المدير الإداري للمصري يصل زامبيا قبل فريق الكرة بـ48 ساعة

فريق المصري البورسعيدي
قبل فريق الكرة بـ48 ساعة، وصل إلى مدينة ندولا الزامبية ظهر اليوم الأحد، محمود جابر المدير الإداري لفريق المصري يرافقه الشيف محمود الجمال، أحد الطهاة بإحدى الشركات السياحية.

مباراة المصري وزيسكو

وذلك لإتمام كافة ترتيبات بعثة النادي والتي ستصل إلى مدينة ندولا في الثانية عشرة ظهر بعد غد الثلاثاء، استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق زيسكو يونايتد، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الجمعة المقبل الموافق 28 من نوفمبر الجاري على استاد ليفي مواناواسا بمدينة ندولا.


ومن المقرر أن يقوم محمود جابر  بجولة تفقدية بصحبة مسئولي فريق زيسكو يونايتد لعدد من ملاعب الترتيب لاختيار الأفضل لإجراء التدريبات وكذلك تأمين كافة تنقلات الفريق منذ وصولها وحتى مغادرتها لزامبيا.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وتنطلق مباراة المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء اليوم الأحد على استاد السويس الجديد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.  

القناة الناقلة لمباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 6 الناقل الحصري للبطولة.  

ويسعى المصري البورسعيدي إلى تحقيق الفوز، وحصد أول ثلاث نقاط بالمجموعة التي تضم الزمالك وزيسكو. 

حكام مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري وكايزر شيفز الجنوب أفريقي.

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا كلا من: واشنطن دولو حكمًا للساحة ومساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة، والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة. 

