محافظ قنا يتابع جهود إنجاز ملف التقنين واسترداد أراضي الدولة

18 حجم الخط

وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بتفعيل أعمال اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وكلف اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي مدير وحدة استرداد الأراضي، بمتابعة تحركاتها ميدانيًا داخل المراكز والقرى، لضمان تنفيذ التوجيهات بدقة وعلى أرض الواقع.

وانطلقت اللجنة، بمشاركة مسؤولي التقنين بالمراكز، في جولات موسعة على الوحدات المحلية، بهدف تعزيز وعي المواطنين بأهمية سداد مستحقات الدولة واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، سواء من خلال التعاقد أو الاسترداد أو الالتزام بسداد ما عليهم لحين التقدم وفق القانون الجديد، كما شملت الجولات توعية العاملين على ملف التقنين واطلاعهم على أحدث الضوابط وآليات إنهاء الملفات بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

استرداد حقوق الدولة بقنا

وبدأت أعمال اللجنة في مركز قنا على مدار يومي الأربعاء والخميس، ثم في مركز دشنا يوم الجمعة، على أن تمتد الجولات خلال الأيام المقبلة إلى باقي مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة شاملة لضبط منظومة التقنين.

ورافق اللجنة خلال جولاتها أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ونائب رئيس مركز دشنا، ورؤساء الوحدات القروية، إلى جانب مسؤولي الأملاك والاسترداد، بما يعزز متابعة دقيقة لكافة مراحل العمل.

وتؤكد هذه التحركات التزام محافظة قنا بتطبيق القانون واستعادة حقوق الدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام ودعم مسار التنمية المستدامة داخل المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.