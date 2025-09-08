وصلة رقص لعمرو أديب على أغنية آه لو لعبت يا زهر (فيديو)

على أنغام أغنية “أه لو لعبت يا زهر”، للمطرب الشعبي أحمد شيبة، دخل الإعلامي عمرو أديب فى وصلة رقص على الهواء.

وأشاد “أديب”، خلال برنامج “الحكاية”، المذاع على فضائية “mbc مصر”، بأداء المطرب احمد شيبة فى اغنية “اه لو لعبت يا زهر”.

سرقة شقة المطرب أحمد شيبة

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة، قد علق على خبر سرقة شقتها بالعجمي في أول تصريح له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "توضيح مهم بالنسبة للأخبار المنتشرة عن سرقة شقتى على السوشيال ميديا غير حقيقية نهائي ده موضوع قديم".

وأضاف شيبة: «شقتي اتسرقت، وخلاص وحاجتي لقيتها في وقتها، وكان في دهب أيوة بس مكانش كتير والحمد لله في وقتها لقيته بس موضوع الفيلا ده مش حقيقي الحمد لله».

وقال شيبة: «مش عارف ليه الشائعة دي طلعت دلوقتي مع أن الموضوع قديم بس الحمد لله».

وهي تصريحات فسرها البعض أنها خطوة لإنهاء الأزمة داخل العائلة والإفراج عن ابن شقيقته المتهم بالسرقة.

كشفت التحقيقات في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة، أن المتهم الأول في القضية يدعي " و" وهو ابن شقيقة المطرب، والمتهمة الثانية وتدعي "ج" شقيقة المتهم الأول من الأم، والمتهمة الثالثة "م" هي صديقتهما، وأن المتهم الأول كان يخطط لسرقة خاله المطرب أحمد شيبة منذ شهر، وكان ذلك داخل شقة شقيقته المتهمة الثانية التى أخفى المسروقات لديها بعد الانتهاء من سرقة شقة المطرب بعد علمه بعدم تواجده في الإسكندرية وتواجده في الساحل الشمالى.



وتباشر نيابة الدخيلة فى الإسكندرية تحقيقات موسعة يجريها المستشار مصطفي العيسوي وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بمنطقة بيانكي البيطاش العجمى الإسكندرية، بعد ضبط المتهمين.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بسرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي التابعة لقسم شرطة الدخيلة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ.

وكثف رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من إجراء التحريات، وتم كشف ملابسات سرقة شقة المطرب أحمد شيبة في بيانكي العجمي وتم ضبط 3 متهمين في ارتكاب الواقعة، وتبين سرقة الآتى "مبلغ مالي 800 ألف جنيه مصرى، و5 آلاف دولار أمريكى، و825 درهما إماراتيا وألف ليرة لبنانية و145 دينارا تونسيا و100 يورو" ومشغولات ذهبية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

