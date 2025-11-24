الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

منتخب القوس والسهم يحقق 5 ميداليات في البطولة الأفريقية

أنهى المنتخب الوطني للقوس والسهم مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية، التي أقيمت خلال الفترة من 19 وحتى 23 نوفمبر الجاري، بكوت ديفوار.

وحصد المنتخب الوطني خلال مشاركته 5 ميداليات متنوعة، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين.

وجاءت ميداليات المنتخب كالتالي:

نورا الصباغ - ذهبية المركب

نوراي عبد الرحمن - ذهبية فردي الناشئات تحت 18 عام

نوراي السيد وإسماعيل عز الدين - ذهبية زوجي المختلط تحت 18 عاما

إسماعيل عز الدين - فضية الناشئين تحت 18 عاما

إسماعيل عز الدين وأحمد محسن وزين الدين محمد - فضية فرق ناشئين تحت 18 عاما

الجريدة الرسمية