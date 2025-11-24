للحد من السحابة السوداء، جمع 2.6 مليون طن قش أرز بعد انتهاء موسم الحصاد

18 حجم الخط

أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة، بمنع حرق القش الناتج عن حصاد محصول الأرز، وإعادة تدويره.

جاء ذلك بعد تلقيه تقريرا رسميا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بعد انتهاء موسم حصاد الارز وجمع القش الناتج عن المحصول، بالمحافظات المستهدفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك والموقع مع وزارة البيئة، والذي أفاد خلاله بنجاح منظومة هذا العام، وتحقيق المستهدف بطفرة كبيرة.

وأكد فاروق أن هذا النجاح غير المسبوق في جمع وتدوير قش الأرز، هو دليل على تضافر جهود الحكومة المصرية، ووعي المزارع المصري الذي أصبح شريكًا أساسيًا في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية،

ووفقا للتقرير، أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى منظومة جمع وتدوير قش الأرز هذا العام، قد شهدت تقدما ملحوظا، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة لنشر الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، والاستفادة منه بتحقيق عوائد اقتصادية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل نوبات تلوث الهواء.

وأوضح أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز هذا الموسم قد تجاوز 2.6 مليون طن، حيث تخطى المستهدف ببروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وذلك من خلال 655 نقطة تجميع منتشرة في المحافظات المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم انتاج حوالي 4822 طن من الأسمدة العضوية، نتاج إعادة تدوير قش الارز، بالمحافظات، الأمر الذي يؤكد القيمة الإقتصادية الهامة للقش، وإمكانية تحويله إلى مدخلات انتاج ذات قيمة اقتصادية عالية، تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين خواص التربة.

وأوضح عزوز أنه تم خلال الموسم تنفيذ نحو 2319 ندوة ارشادية، بمحافظات: الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، وفقا للبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة، لتوعية المزارعين بأهمية إعادة تدوير القش، والفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.