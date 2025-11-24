ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بالجيزة تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل القضية

التحريات أكدت أن المتهم قام بترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح طائلة، ثم حاول إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها بطرق ملتوية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وشراء مركبات متنوعة.



وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها بما يقارب 150 مليون جنيه.

إجراءات المتابعة

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحصر ممتلكات المتهم وضبط كل ما يثبت مصادر الأموال غير المشروعة، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة اقتصاد الجريمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.