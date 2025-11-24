الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمحاصرة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بالجيزة تورط في غسل أموال متحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل القضية

التحريات أكدت أن المتهم قام بترويج المواد المخدرة وتحقيق أرباح طائلة، ثم حاول إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها بطرق ملتوية، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وشراء مركبات متنوعة.


وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي نفذها بما يقارب 150 مليون جنيه.

إجراءات المتابعة

اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لحصر ممتلكات المتهم وضبط كل ما يثبت مصادر الأموال غير المشروعة، ضمن استراتيجية شاملة لمواجهة اقتصاد الجريمة.
 

غسل الأموال تجارة المخدرات الجيزة مكافحة المخدرات كيانات تجارية جرائم مالية الامن العام وزارة الداخلية

