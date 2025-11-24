الإثنين 24 نوفمبر 2025
إقبال كثيف على انتخابات النواب في عدد من اللجان بدمياط

إقبال كبير على التصويت
إقبال كبير على التصويت في اللجان الانتخابية بدمياط، فيتو
شهدت مدينة دمياط اليوم الإثنين حالة من الإقبال الواضح على اللجان الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح أبواب التصويت، وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

 

توافد منذ الصباح وتنظيم محكم داخل اللجان

بدأ الأهالي في التوافد مبكرًا على لجان الثانوية العسكرية، ولجنة اللوزي بمدينة دمياط، إلى جانب لجان الشعراء والبصارطة، حيث حرص الناخبون على الإدلاء بأصواتهم وسط أجواء تنظيمية هادئة ووجود عناصر التأمين في محيط اللجان لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وعي انتخابي وحضور مجتمعي لافت

أكد المشرفون على اللجان أن حجم الإقبال منذ الصباح يعكس ارتفاع الوعي لدى المواطنين وإصرارهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم، مؤكدين أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وشفافية دون أي معوقات.

 

استمرار التصويت ومتابعة ميدانية لحظة بلحظة

وتتواصل عملية التصويت حتى ساعات المساء وسط متابعة أمنية وميدانية مكثفة؛ لضمان انسياب الحركة داخل اللجان وتوفير مناخ مناسب يتيح للناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة في جميع لجان محافظة دمياط.

