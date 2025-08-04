توافد النساء والشباب على لجان الدقي للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ 2025، توافد الناخبون إلى لجان منطقة الدقي حاملين معهم الاعلام في طوابير طويلة من الشباب والنساء من جميع الأعمار والمسنين منذ الدقائق الأولى لفتح باب التصويت.

والتقطت عدسة “فيتو” الإقبال على لجنة جمال عبد الناصر بالجيزة حيث تنوع المتوافدون بين الشباب والنساء وكبار السن.

مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

انطلق اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه المواطنون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس للتصويت، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

تسهيلات داخل اللجان الفرعية لتصويت كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية وضمان سهولة المشاركة لجميع المواطنين، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير مقاعد متحركة وممرات ممهدة لتسهيل دخول ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن إلى مقر اللجنة دون عناء، فضلا عن وجود موظفين مدربين داخل كل لجنة لمساعدة الناخبين في التعرف على إجراءات التصويت وتوجيههم داخل اللجنة، بالإضافة إلى تقسيم الناخبين حسب أرقام مسلسلة لتفادي الزحام وضمان انسيابية دخولهم إلى صناديق الاقتراع، وتخصيص لافتات إرشادية واضحة تسهّل على المواطن التعرف على رقم لجنته الفرعية ومكانها داخل المدرسة أو المركز الانتخابي، مؤكدة تشديد الإجراءات التنظيمية خارج وداخل مقار اللجان بالتنسيق مع أجهزة الأمن، لضمان سلاسة الدخول والخروج دون تزاحم.

موعد التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا داخل اللجان الانتخابية، على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

موعد ساعة الراحة للجان الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

ويتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتًا عند بدء فترة الراحة. ويتم غلق مقر اللجنة مؤقتًا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك. ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أمنائها مغادرة محيط المركز الانتخابي خلال ساعة الراحة تحت أي ظرف.

ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.

هل ستتطبق الغرامة عن الممتنعين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟

حول تطبيق غرامة 500 جنيه على الناخبين في حال الامتناع عن التصويت، قال المستشار أحمد بنداري: إن القانون نص على تطبيق الغرامة في حال تخلف الناخب المقيد بقاعدة بيانات الناخبين عن التصويت بـ 500 جنيه.

وأكد أنه يتم عمل كشوف للمتخلفين عن التصويت وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها وفقا للقانون، ولكن قبل تطبيق النص القانوني منهج الهيئة هو التوعية بأهمية المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات، والذي بدأته الهيئة بالفعل بتوعية طلاب المدارس والشباب داخل الجامعات.

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة إلكترونية تمكّن الناخبين من الاستعلام عن مقار لجانهم الانتخابية بسهولة ويسر، استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويمكن للناخبين المصريين بالداخل، معرفة بيانات لجانهم الانتخابية من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي:https://www.elections.eg/inquiry

وتشمل بيانات الاستعلام:

عنوان مقر اللجنة الانتخابية

رقم اللجنة الفرعية

الرقم في الكشوف الانتخابية

مدى أحقية الناخب في التصويت

ويتم الاستعلام بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة على الموقع، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بمشاركة الناخب في الانتخابات.

التطبيق الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف المحمولة

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة - رسميا -، يهدف إلى تسهيل إجراءات عملية التصويت على المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التطبيق يتيح للناخبين التعرف على لجانهم الانتخابية ومواقعها الجغرافية بدقة عبر خرائط «جوجل»، كما يوفر بيانات لحظية حول كثافات الحضور داخل اللجان، بما يساعد الناخبين على اختيار الوقت الأنسب للإدلاء بأصواتهم، وتجنب فترات الذروة، بما يضمن انسيابية العملية الانتخابية.

ضوابط ملزمة داخل اللجان الانتخابية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزام كافة المشاركين في العملية الانتخابية، سواء من المرشحين أو الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية، ومؤيديهم من الناخبين والمندوبين والوكلاء، باحترام أحكام الدستور والقوانين، والقرارات المنظمة التي تصدرها الهيئة، وذلك في إطار تنظيم وضبط إجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشددت الهيئة الوطنية للانتخابات على ضرورة التزام الجميع داخل اللجان بعدد من القواعد الصارمة التي تكفل سلامة ونزاهة سير العملية الانتخابية، وجاء أبرزها كالتالي:

الالتزام بالنظام والآداب العامة داخل اللجان، والتعامل باحترام مع رؤساء وأعضاء اللجان والامتثال لتعليماتهم.

إثبات الصفة الرسمية: على كل مندوب أو وكيل أو مسؤول تقديم ما يثبت صفته عند دخول مقر اللجنة، وتسليم الأوراق المطلوبة لرئيس اللجنة قبل ممارسة مهامه.

حظر دخول الأسلحة أو الذخائر أو أي أدوات أو مواد خطرة، حتى وإن كانت مرخصة، منعًا لتعريض الأفراد أو الممتلكات لأي خطر.

منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل اللجان أو في محيط جمعية الاقتراع.

الامتناع عن استخدام الهواتف المحمولة أو تصوير أوراق الانتخاب داخل اللجان، لما يمثله ذلك من إخلال بسرية التصويت.

عدم عرقلة سير العملية الانتخابية بأي أفعال تعطل أو تؤثر على انتظام التصويت.

منع الإغراءات أو التهديدات: يحظر تقديم أي هدايا أو إغراءات مالية أو عينية للناخبين، أو ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد للتأثير على إرادتهم.

حرية الاختيار: يُطلب من الناخبين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة دون أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

إحضار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي عند التصويت، كشرط أساسي للإدلاء بالصوت.

التوقيع في كشوف الناخبين بخط اليد أو ببصمة الإبهام، والتصويت وفق الإرشادات الرسمية الصادرة عن الهيئة، دون الكشف عن الاختيار أو التشاور مع الآخرين.

مغادرة جمعية الاقتراع فور الانتهاء من التصويت، والامتناع عن التعليق أو الحديث داخل مقر اللجنة بشأن سير العملية الانتخابية.

منع ازدواج التصويت: يُمنع على أي ناخب التحايل للإدلاء بصوته أكثر من مرة تحت أي ظرف.

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