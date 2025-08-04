"رفع أعلام مصر ولافتات وطنية"، مدارس مطرانية بورسعيد تشارك بانتخابات الشيوخ (صور)

شاركت مدارس مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد وأعداد غفيرة من شعب كنائس بورسعيد المختلفة في الإدلاء بأصواتهم الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقرات اللجان المختلفة.

مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع، فيتو

مطرانية بورسعيد تخصص أتوبيسات لنقل الموظفين لمقرات لجانهم الانتخابية

وخصصت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد برئاسة الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها، أتوبيسات خاصة لنقل الموظفين والعاملين في مدارس المطرانية وهما مدرستي سان چورچ المتكاملة للغات، واليونانية الحديثة لمقرات لجانهم الانتخابية للتيسير على المواطنين الانتقال للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع، فيتو

مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع ببورسعيد

وشاركت في الاقتراع إدارة المدرسة اليونانية الحديثة برئاسة موريس فريد مدير المدرسة ونشأت أيوب مدير المرحلة الإعدادية، كما شاركت إدارة مدرسة سان جورج برئاسة نيفين رضانة مديرة المدرسة وسمير جرجس مدير المرحلة الإعدادية والثانوية مع المعلمين والموظفين.

مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع، فيتو

العاملون بمطرانية بورسعيد يرفعون الأعلام عاليا

ورفع الجميع أعلام مصر عاليا، كما رفعوا بنرات كبيرة الحجم مكتوب عليها عبارات للتشجيع على المشاركة الإيجابية في الانتخابات ومنها " انزل وشارك"، " صوتك واجب وطني".

مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع، فيتو

كما ردد وفد مدارس المطرانية الذى شهد إقبالا منقطع النظير الهتافات والعبارات الوطنية في مشهد حماسي ألهب المشاعر الوطنية أمام مقرات اللجان الانتخابية وبالأخص مدرسة أم المؤمنين.

مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع، فيتو

وكان الأنبا تادرس مطران محافظة بورسعيد وضواحيها أدلى بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منذ قليل بمقر لجنة مدرسة ام المؤمنين.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت اليوم الإثنين، ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث يتوجه الناخبون إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات شاملة من الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 428 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 186 مرشحًا مستقلًا، و242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ التصويت في تمام التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساء ويتخلله ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً، ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات تدبير مستلزمات اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، من صناديق اقتراع شفافة، وأقفال بلاستيكية، وسواتر لضمان سرية التصويت، إلى جانب الأدوات المكتبية اللازمة للعملية بكامل مراحلها، بالإضافة إلى مراجعة وطباعة النماذج الرسمية التي تُستخدم في وإجراءات الاقتراع والفرز.

ويجرى التصويت داخل 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، تحت إشراف نحو 10 آلاف قاض، بينهم 2500 قاضية خارج محل إقامتهن.

وتجرى الانتخابات بمتابعة 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية وتلقت طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية.

وأشارت الهيئة إلى توفير لوحات إرشادية داخل اللجان، شملت ولأول مرة لوحات مخصصة لذوي الهمم، منها ما هو مطبوع بطريقة "برايل" للمكفوفين، بالإضافة إلى لوحات مزودة بـ رموز استجابة سريعة (QR Code) تتيح التعرف على عدد المرشحين بكل دائرة عبر الهواتف المحمولة.

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مدارس المطرانية تشارك في الاقتراع، فيتو

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