عودة أسطورية لفرقة H.O.T إلى المسرح بعد غياب 6 سنوات في مهرجان هانتو الموسيقي

مع اقتراب الذكرى الثلاثين لتأسيسها، قامت فرقة الكيبوب العريقة والمخضرمة “H.O.T” بعودة قوية ومؤثرة إلى خشبة المسرح بكامل أعضائها للمرة الأولى منذ ست سنوات، وذلك خلال مشاركتها كفرقة رئيسية في "مهرجان هانتو الموسيقي" الذي أقيم يوم 23 من الشهر الجاري في "إنسباير أرينا" بمدينة إنتشون، وقدمت الفرقة عرض مبهر تميز بالاعتماد على العزف الحي للفرقة الموسيقية والأداء الحركي المتقن.

ولم يكن العرض مجرد استحضار لمشاعر الحنين إلى الماضي فحسب، بل ركز بشكل أساسي على الدقة والوحدة بين الأعضاء، وقد تولى أعضاء الفرقة بأنفسهم مهمة اختيار قائمة الأغاني، مع إضافة توزيعات موسيقية حية لتعزيز التأثير العام للأداء، واكتظت القاعة بالجماهير التي حملت العصي المضيئة البيضاء والبالونات، في مشهد عكس مدى اشتياق الحضور للفرقة، خاصة مع تفاعلهم الكبير بترديد الهتافات والأغاني.

وقبل صعود H.O.T إلى المسرح، قدمت فرق “Teen Top” و"fromis_9" و"tripleS" فقراتهم الغنائية التي استمرت لمدة 30 دقيقة لكل منها.

وحرص أعضاء فرقة "تريبل إس" على البقاء في المدرجات بعد انتهاء فقرتهم لمشاهدة عرض H.O.T، تعبيرا عن احترامهم وتقديرهم للفرقة المخضرمة.

وفي مقابلة صحفية، وصف العضو لي جاي وون مشاعره وكواليس التحضيرات قائلا: "لقد تدربنا بجد لعدة أشهر. كان الأمر شاق لدرجة أننا كنا نئن من التعب، لكنني شعرت بأن الحمض النووي الخاص بفرقة H.O.T يستيقظ من جديد. كان الترقب هائلا قبل العرض مباشرة، وحتى التدريبات الجماعية كانت مفعمة بالحماس"، وأشار إلى أن القائمة تضمنت حوالي عشر أغانٍ من أكبر نجاحات الفرقة، مبررا ذلك بأن "التدرب مع الفرقة الموسيقية وضبط الحركات استغرق وقت طويل".

وعن أصعب الفقرات في العرض، أشار لي جاي وون إلى أغنية “We Are The Future”، موضحا: "تحتوي الأغنية على العديد من الحركات التي تتطلب الجلوس والوقوف المتكرر. عندما شاهدت مقاطع الفيديو القديمة، تساءلت: من هؤلاء الأشخاص الذين يطيرون في الأرجاء؟ ولكن عند الوقوف مع الأعضاء مرة أخرى، شعرت وكأننا عدنا بالزمن 30 عام إلى الوراء. عندما أرقص في أقصى اليمين وأرى الجميع على اليسار، ألاحظ تلك الحركات الدقيقة التي لا يراها غيري، لقد كان مشهد مؤثر حقا".

