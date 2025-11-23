رئيسة وزراء إيطاليا: خطة واشنطن بشأن أوكرانيا تتضمن بنودا "إيجابية" تستحق الاهتمام

18 حجم الخط

ذكرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أن القادة الأوروبيين لا يعملون على إعداد مقترح مضاد للمبادرة الأمريكية بشأن أوكرانيا مؤكدة أن خطة واشنطن تتضمن بنودا "إيجابية" تستحق الاهتمام.

وأضافت ميلوني، في مؤتمر صحفي اليوم عقب ختام قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، أن الحديث عن مقترح أوروبي مضاد ليس دقيقا، مشيرا إلى أن العديد من بنود الخطة الأمريكية إيجابية وتستحق النظر وتحظى بقبول واسع، خصوصا ما يتعلق بضمانات الأمن المستندة إلى النموذج الوارد في المادة الخامسة من ميثاق الناتو".

الاتحاد الأوروبي يتمسك بوقف إطلاق النار في أوكرانيا



وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعدادا لمناقشة "تعديلات" على الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن "الاتحاد الأوروبي يتمسك بوقف وقف إطلاق النار"، وأن عليه "تقديم مقترحات جادة للوصول إلى سلام مستدام"، معتبرة أن جميع الأطراف "تسهم وتسعى إلى السلام"، فيما يتعين على روسيا – بحسب تعبيرها – "أن ترسل إشارة" في هذا الاتجاه، وهو ما يستدعي وفق ميلوني "استمرار ممارسة الضغط على موسكو".

