منتخب الشابات تحت 20 سنة يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس (صور)

الكرة النسائية، أنهى  منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، قبل قليل مرانه الأخير، قبل السفر إلى تونس لخوض بطولة شمال أفريقيا للكرة النسائية، خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 

وتشهد بطولة شمال إفريقيا للكرة النسائية تحت 20 سنة، مشاركة منتخبات ليبيا والمغرب وتونس والجزائر، إلى جانب مصر. 

كما تشهد البطولة لأول مرة مشاركة منتخب الأردن كضيف شرف بالبطولة.

منتخب مصر تحت 20 سنة يخسر أمام غينيا الإستوائية

خسر منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، أمام نظيره غينيا الاستوائية بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة في مدينة مالابو عاصمة غينيا، في ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للشابات 2026.

