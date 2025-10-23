موعد مباراة مصر وغانا في تصفيات الكرة النسائية بعد السقوط بثلاثية بالذهاب

تلقى منتخب الكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، هزيمة مساء اليوم الخميس، من غانا، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بجولة الذهاب بالمرحلة الثانية والأخيرة للتصفيات المؤهلة للنسخة رقم 16 لكأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب العام القادم.

تشكيل منتخب السيدات أمام غانا

فرح سمير (1) – ياسمين عبد العزيز (19) - نورا خالد (24) – مروة توفيق (20) - نور عبد الواحد (3) – أميرة محمد (8) – شروق السيد (17) – نادية رمضان (10) – مهيرة علي (22) – نادية صوان (25) - حبيبة عصام (13).

وعلى مقاعد البدلاء جلست اللاعبات: حبيبة صبري (16) – بسنت عبد العزيز (4) – نور نهاد (6) - ثريا أشرف (5) - منة عزت (21) – جودي عماد (15) – نادين غازي (7).

منتخب مصر الذي يقوده أحمد رمضان تخطى المرحلة الأولى للتصفيات على حساب نظيره الرواندي بفوزه (1 – 0) ذهابًا في كيجالي ثم تعادله (2 – 2) إيابًا بالإسماعيلية ’ أما المنتخب الغاني فقد تأهل مباشرة للمرحلة الثانية.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد اختار 26 لاعبة لخوض لقائي غانا بينهن 5 محترفات في أندية إنجلترا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة بجانب حارسة المرمى حبيبة صبري والمهاجمة حبيبة عصام المرشحتان لجائزتي أفضل حارس مرمى وأفضل لاعبة شابة في إفريقيا لهذا العام.

موعد مباراة مصر وغانا

الجدير بالذكر أن لقاء الإياب يقام على ملعب أكرا الرياضي عصر الثلاثاء المقبل الموافق 28 من أكتوبر الحالي علمًا بأن نظام التصفيات يقضي بتأهل 11 منتخبًا للنهائيات، بالإضافة لمنتخب المغرب (حامل اللقب) والذي يستضيف البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

كانت مواجهات مرحلة الذهاب في المرحلة الأخيرة لتصفيات انطلقت أمس الأربعاء، حيث تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية مع جنوب إفريقيا (1 – 1) وتفوق منتخب زامبيا خارج أرضه على ناميبيا (4 – 2) وتنزانيا على ضيفتها إثيوبيا (2 – 0).

