الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشابات يتخطى غينيا الإستوائية بثلاثية ويتأهل للمرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، فيتو

فاز منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على نظيره غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

أحرز أهداف منتخب مصر حبيبة عصام (هدفين) وأحرزت حبيبة بكتاش الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 90+4.

تشكيل منتخب مصر للشابات أمام غينيا الإستوائية

وأعلنت أميرة يوسف، المدير الفني للمنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا، التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمواجهة غينيا الاستوائية وضم كل من:

حراسة المرمى: كنزي مجدي.

خط الدفاع: فرحه الجارحي، حبيبة عمر، حبيبة أشرف وجنة أحمد.

خط الوسط: منة عزت، رودينا عبد الرسول وفاطمة مصطفى.

الهجوم: فرح المهدي، حبيبة بكتاش وحبيبة عصام.

منتخب مصر يخسر لقاء الذهاب بهدف

كان منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، خسر مباراة الذهاب في غينيا الإستوائية بهدف دون مقابل، وبنتيجة لقاء العودة، يكون منتخب مصر قد بلغ الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة غينيا الاستوائية إستاد الدفاع الجوى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026 أميرة يوسف حبيبة عصام

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، منتخب الكرة النسائية تحت 20 سنة يخسر أمام غينيا الاستوائية بهدف

بعثة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة تصل مالابو استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية

اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل حول استراتيجية كرة القدم النسائية

رئيس البنك الأهلي يدعم فريق الكرة النسائية قبل فترة الإعداد للموسم الجديد

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

بلير رئيسا لغزة!

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads