منتخب الشابات يتخطى غينيا الإستوائية بثلاثية ويتأهل للمرحلة الثالثة بتصفيات كأس العالم

فاز منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، على نظيره غينيا الإستوائية بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات إياب المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

أحرز أهداف منتخب مصر حبيبة عصام (هدفين) وأحرزت حبيبة بكتاش الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 90+4.

تشكيل منتخب مصر للشابات أمام غينيا الإستوائية

وأعلنت أميرة يوسف، المدير الفني للمنتخب الوطني للشابات تحت 20 عامًا، التشكيل الرسمي لمنتخب مصر لمواجهة غينيا الاستوائية وضم كل من:

حراسة المرمى: كنزي مجدي.

خط الدفاع: فرحه الجارحي، حبيبة عمر، حبيبة أشرف وجنة أحمد.

خط الوسط: منة عزت، رودينا عبد الرسول وفاطمة مصطفى.

الهجوم: فرح المهدي، حبيبة بكتاش وحبيبة عصام.

منتخب مصر يخسر لقاء الذهاب بهدف

كان منتخب مصر للشابات تحت 20 سنة، خسر مباراة الذهاب في غينيا الإستوائية بهدف دون مقابل، وبنتيجة لقاء العودة، يكون منتخب مصر قد بلغ الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026

