جاهزية المقار الانتخابية بفايد في الإسماعيلية لاستقبال الناخبين (صور)

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، المقار الانتخابية بمركز ومدينة فايد، وذلك بحضور محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد.

استكمال متابعة جاهزية اللجان الانتخابية

وتأتى الجولة استكمالًا لجولات قيادات محافظة الإسماعيلية لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإقامة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والمقرر انعقادها خلال يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ نوفمبر الجاري،

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

بدء الجولة مركز فايد

واستهل السكرتير العام المساعد جولته بزيارة لجنة قصر ثقافة فايد بشارع المدارس والمعدة لاستقبال عدد ٥٤٣٦ ناخب وناخبة الذين لهم حق التصويت، تلا ذلك تفقد لجنة مدرسة فايد الإعدادية بنات.

وفي نهاية الجولة، تفقد السكرتير العام المساعد المجمع الانتخابي وغرفة العمليات المقامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد والتي يتم ربطها على الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية وتذليل العقبات التي تواجه الناخبين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

واطمأن اليمني على جاهزية اللجان من حيث الإضاءة ودورات المياه ووسائل التهوية والكهرباء والغرف الحديدية المصبعة فضلًا عن توفير كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من التنظيم والانضباط.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد اليمني خلال جولته على أهمية تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضمان انتظام العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية قد وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية، وتكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.

ومن الجدير ذكره، أن مركز ومدينة فايد يضم ٣٣ لجنة انتخابية بإجمالي عدد ناخبين ٩٤٤٦٦ ناخب وناخبة من لهم حق التصويت.

وقد قامت محافظة الإسماعيلية بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.