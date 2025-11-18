بالأسماء، إجراء جولة إعادة بين 6 مرشحين في بولاق الدكرور بالجيزة بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء جولة الإعادة بالدائرة السادسة بولاق الدكرور بانتخابات مجلس النواب بين حسام الدين المندوه ومحمود هشام عبد الباقي وعربي زيادة ومحمد الحسيني وعلى خليفة ومحمد إسماعيل.

وأجريت الانتخابات في 14 محافظة بين 1281 مرشحا بالنظام الفردي في 70 دائرة انتخابية وذلك في 5606 لجنة فرعية، والتي يحق فيها التصويت لـ35 مليون ناخبا.



ومن المقرر أن تستأنف الدعاية الانتخابية للإعادة فى المرحلة الأولى، عقب إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الادارى العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

تعليق الرئيس السيسي على وقائع العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025

وكان الرئيس السيسي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيها: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها.



وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًّا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

واستطرد الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

