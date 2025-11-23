مأساة طفلة عاقبتها صديقة والدتها على دموعها وأنهت حياتها بمساعدة الأم

18 حجم الخط

في أحد شوارع بولاق الدكرور الهادئة، أمام باب شقة متواضعة، لفتت حقيبة بلاستيكية انتباه سيدة من الجيران، اقتربت منها بحذر، لتفاجأ بأن بداخلها جثة طفلة صغيرة، بالكاد أكملت عامها الثالث، تعالت أصوات صراخها الذي هز أرجاء المكان ودفع الأهالي للاستفسار عن سببها.

في دقائق، كانت سيارات الشرطة تملأ محيط العقار، رجال المباحث بدأوا فى تفقد المكان، بينما رأوا على وجه الطفلة آثار تعدٍّ قاسٍ.

واصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، وتبين أن الطفلة توفيت على يد صديقة والدتها، بعدما اعتدت عليها بالضرب، بسبب بكائها المستمر.

وأفادت التحقيقات أن الأم ساعدت في إخفاء الجريمة، وضعت جسد صغيرتها داخل حقيبة بلاستيكية، وتركتها أمام شقة والدة المتهمة.

لم تمضِ سوى ساعات، حتى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة والأم، واقتادتهما إلى قسم الشرطة، حيث حرر محضر بالواقعة.

واعترفت المتهمتان بارتكاب الجريمة، وقررت النيابة حبس المتهمة بقتل الطفلة ووالدتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، كما أمرت بإجراء التحريات التكميلية لكشف ملابسات الحادث.

