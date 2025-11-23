وزير الري الأسبق: إثيوبيا تحتفظ بكميات ضخمة من المياه.. وسد النهضة يهدد دولتي المصب

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أن إثيوبيا تمارس تشغيلًا غير منضبط لسد النهضة، ما يعزز المخاطر المائية على دولتي المصب، مصر والسودان.

وأوضح أن بيان وزارة الري الذي أعلن زيادة منسوب المياه بنسبة 80% يعكس سوء إدارة وتشغيل الجانب الإثيوبي.

تشغيل مفيض الطوارئ.. مؤشر على خلل فني وإداري

كشف علام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، أن التشغيل الحالي لـ سد النهضة يتم عبر مفيض الطوارئ، وهو إجراء لا يتم اللجوء إليه في الظروف الطبيعية.

وأكد أن هذا الأسلوب غير المعتاد يعطي إشارة واضحة إلى وجود خلل في إدارة تصريف المياه وتشغيل السد.

سياسة إثيوبية للاحتفاظ بالمياه على حساب المصب

وأوضح وزير الري الأسبق أن إثيوبيا تتعمد الاحتفاظ بأكبر كمية ممكنة من المياه خلف السد، ما يؤدي إلى تصرفات مائية مفاجئة، قد تسبب أضرارًا جسيمة لدول المصب، خاصة في فترات الفيضان أو الجفاف، مؤكدًا أن هذا السلوك لا يراعي قواعد التشغيل الآمن والمسؤول.

مصر تتحرك بفتح مفيض توشكى لمواجهة الزيادة الطارئة

وأشار علام إلى أن مصر اضطرت لاتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الكميات الزائدة من المياه، وتم فتح مفيض توشكى كخطوة احترازية، وذلك نتيجة للتصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي.

دعوة إلى تنسيق إقليمي وحماية الأمن المائي

واختتم علام بالتأكيد على ضرورة وجود آلية تشغيل منضبطة وتنسيق مشترك بين دول حوض النيل، لتجنب المخاطر المحتملة وضمان الأمن المائي، مشددًا على أن السياسات الأحادية في إدارة المياه قد تهدد استقرار المنطقة بالكامل.

