غدا، نظر جلسة محاكمة البلوجر لوشا بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء

تنظر غدا الاثنين المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر لوشا، بتهمة بث فيديوهات خادشة وتتضمن مشاهد عنف وخروجًا عن الآداب العامة.

كانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهم “لوشا”، عقب التحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، مع استمرار التحقيقات في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت في بيان رسمي تفاصيل القبض على المتهم، موضحة أن عددًا من البلاغات وردت ضد “لوشا” تتهمه ببث مقاطع مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد عنف وإيحاءات تخالف الآداب العامة.

وأضاف البيان أن المتهم، المقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات.

وبمواجهته اعترف بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

