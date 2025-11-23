تأجيل محاكمة 10 متهمين في خلية لجان العمل النوعي لجلسة 14 يناير

18 حجم الخط

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 10 متهمين في القضية رقم 19719 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية لجان العمل النوعي لجلسة 14 يناير المقبل.



وجاء في أمر الإحالة إن المتهمين، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



وانضم المتهمين إلى جماعة إرهابية مع علمهم بذلك، كما قاموا بتمويل جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية.

