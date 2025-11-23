غدا، 288 مرشحا يتنافسون على 21 مقعدا بانتخابات النواب في الدقهلية

18 حجم الخط

تبدأ غدا المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وسط منافسة قوية بين مرشحين مستقلين وحزبيين فى مختلف دوائر المحافظة.

ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 288 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا محجوزًا للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية على مستوى المحافظة 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.

ومن جانبه تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جولاته الميدانية، للوقوف على الاستعدادات النهائية للجان الانتخابية بمختلف أنحاء المحافظة، والتي تنطلق غدا وتستمر على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على ضرورة توافر كافة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية التي تضمن سير عملية التصويت بسلاسة، دون أي معوقات، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة وشفافية.

وأكد المحافظ على التزام كافة الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

كما وجه محافظ الدقهلية بتكثيف كشافات الإضاءة داخل اللجان وفي أماكن انتظار الناخبين لتهيئة أجواء مريحة، وتكثيف أعمال النظافة العامة في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، ورفع المخلفات أولًا بأول، ورفع كافة أنواع الإشغالات أمام اللجان، ورفع كافة اللافتات المخالفة وتحصيل قيمة المخالفات وتوريدها بخزينة الدولة.

وأصدر المحافظ تعليماته بالتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات بالمراكز والمدن، لضمان المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية وتقديم الدعم اللوجستي على مدار الساعة.

وحث محافظ الدقهلية المواطنين على المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا "الاستحقاق الوطني"، معربًا عن ثقته في وعي أبناء المحافظة، مشددا على توفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، بتوفير مظلات وأماكن انتظار مظللة، وتوفير الكراسي المتحركة لتسهيل عملية التصويت لهم.

وخلال جولة المحافظ تفقد اللجان الانتخابية في مدينة شربين، لجنة مدرسة الشهيد البطل أحمد محمود عبد الفتاح للتعليم الأساسي، مدرسة شهداء شربين الابتدائية المشتركة.

