الدوري الفرنسي، لوريان يتقدم على نانت بهدف عكسي في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، تقدم فريق لوريان على نظيره نانت، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كانت أخطر فرص الشوط الأول من نصيب فريق لوريان بعدما اصطدمت تسديدة كريم ديرمان بالعارضة في الدقيقة 20، ليحرم فريق لوريان من هدف التقدم.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز فريق لوريان الهدف الأول من النيران الصديقة، بعدما سجل شيدوزي أوازيم لاعب نانت بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم لوريان بهدف نظيف.

ويجلس مصطفى محمد، نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، على مقاعد بدلاء فريقه أمام لوريان، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدفين هذا الموسم رفقة نادي نانت، بينما ساهم بشكل مباشر في إحراز 35 هدفًا بجميع المسابقات، مع نانت طوال مسيرته.

تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

جاء تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لوبيز

خط الدفاع: أميان - أوازيم - تاتي - كوزا

خط الوسط: كوون هييوك كيو - لاهدو - تابيبو

خط الهجوم: يوسف العربي - أبلين

ويجلس المحترف المصري مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت في مباراة اليوم.

ويحتل نانت المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف عن لوريان الذي يأتي في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع لوهافر 1/1 في الدوري الفرنسي

فيما تعادل فريق نانت الفرنسي مع نظيره فريق لوهافر، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف فريق نانت اللاعب ماتيس أبلين في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وتعادل لوهافر في الدقيقة 5+90 عن طريق جوتيير لوريس.

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل أن يشارك في المباراة بديلا في الدقيقة 70.

تشكيل نانت أمام لوهافر

في حراسة المرمى: باتريك كارلجرين.

خط الدفاع: كالفين أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

خط الوسط: تابيبو – جويراسي – موانجا – كوان.

وفي الهجوم: ماتيس أبلين – يوسف العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

وبتلك النتيجة يحتل نانت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل لوهافر المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.