إجازة 4 أيام في 36 مدرسة بشمال سيناء بسبب انتخابات مجلس النواب

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن منح إجازة لجميع مدارس المحافظة لمدة يومين، وذلك تزامنًا مع سير العملية الانتخابية وحرصًا على توفير المناخ الملائم لإجراءاتها.

تعليم شمال سيناء تعلن إجازة يومين لجميع المدارس و4 أيام للمدارس التي تجري بها الانتخابات 

 

وأوضح «رضوان» أن المدارس التي تُجرى بها اللجان الانتخابية سيتم منحها إجازة لمدة 4 أيام، نظرًا لاستخدام مبانيها في الاستعدادات اللوجستية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية.

 

وأكد وكيل الوزارة أن القرار يأتي في إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بشكل منظم وآمن، مع استمرار المتابعة الإدارية خلال فترة الإجازة

 

34 مدرسة تضم لجان انتخابية 

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن 34 مدرسة تضم لجانًا انتخابية حصلت على إجازة اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، وذلك لضمان إتاحة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية حتى الانتهاء الكامل من أعمال الفرز وعودة الصناديق إلى اللجنة العامة.

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية بالمساعيد للتحقيق

وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

وتشهد الدائرتان الانتخابيتان بالمحافظة منافسة بين عدد من المرشحين؛ حيث يخوض السباق في الدائرة الأولى (العريش–الشيخ زويد–رفح) كل من: أحمد القصلي (حزب مستقبل وطن) وعزمي أبو مليح (حزب المؤتمر) وصالح أبو رياش (مستقل) وشريف عرفات (مستقل) وسامح الطيار (مستقل)

بينما يتنافس في الدائرة الثانية (بئر العبد–نخل–الحسنة): موسى عكيرش (حزب الجبهة الوطنية) وسامي كامل (مستقل) ومحمد منصور (مستقل) وياسر الرديسي (مستقل) وإبراهيم غوينم (مستقل) وعبد الكريم أبو ناجح (مستقل) وطه سالم (مستقل)

