وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن العمل بمركز الرعاية الأولية بالمساعيد للتحقيق

صحة شمال سيناء
أحال الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المتغيبين عن العمل دون سند قانوني بمركز الرعاية الأولية في المساعيد إلى التحقيق العاجل، وذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها صباح اليوم لمتابعة انتظام الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين بمركز حضري المساعيد إلى التحقيق خلال جولة تفقدية مفاجئة

 

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبمتابعة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، بهدف رفع كفاءة العمل وضمان جودة الخدمة الصحية.


 

وخلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة أقسام المركز المختلفة، من عيادات الكشف والاستقبال وعيادة الأسنان والصيدلية، إلى غرف التطعيمات والمشورة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واللقاحات.


 

وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلي المجتمع المدني بشمال سيناء

وشدد الدكتور عمرو عادل على ضرورة الانضباط الإداري والالتزام بمعايير الجودة داخل المنشآت الصحية، مؤكدًا أن أي تقصير في أداء الخدمة لن يتم التغاضي عنه. كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة داخل قسم الأسنان وبعض التجهيزات بالمعمل.


 

وحرص وكيل الوزارة خلال جولته على التواصل المباشر مع المرضى وذويهم، والاستماع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة والوصول لأقصى درجات رضا المنتفعين.

