محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم شمال سيناء
عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية، بحضور كل من الدكتور أحمد ممدوح أحمد مدير التعليم العام.

 

استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

وتناول الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الخاص بالتجهيز للامتحانات، مع مراجعة مستوى الجاهزية والالتزام التام بالمواصفات الامتحانية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، لضمان دقة وجودة أوراق الامتحانات.


 

كما بحث الاجتماع عددًا من الأمور التنظيمية المتعلقة بسير الامتحانات داخل اللجان، بما يضمن تحقيق مصلحة الطلاب، وتوفير بيئة امتحانية مستقرة وهادئة تُسهم في أداء الطلاب لأفضل ما لديهم.


 

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة حتى انتهاء أعمال الامتحانات، مع رفع درجة الجاهزية وتنفيذ جميع الإجراءات بكفاءة وانضباط في مختلف الإدارات التعليمية

الجريدة الرسمية