ارتفاع أسواق الأسهم الخليجية متأثرة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية في جلسة اليوم الأحد، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن قرب خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، على الرغم من أن المكاسب خفضتها موجة الانخفاضات في أسعار النفط.

ارتفاع الأسهم الخليجية

يأتي هذا التفاؤل بعد أن عززت بيانات سوق العمل الأمريكية التي صدرت الخميس توقعات بقيام الفيدرالي بثالث خفض للفائدة هذا العام في ديسمبر المقبل.

وأظهر التقرير، الذي تأخر إصداره بسبب الإغلاق الحكومي، صورة متباينة بارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بشكل أكبر من المتوقع، بينما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.

ونظرا لارتباط عملات معظم دول الخليج بالدولار الأمريكي، فإن سياسات الفيدرالي تنعكس بشكل مباشر على السياسات النقدية في المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر.

أداء الأسواق الخليجية

أغلق المؤشر الرئيسي في قطر على ارتفاع 0.4%، مدفوعا بقفزة قوية في سهم "أريد" بلغت 3.6%، بينما استقر المؤشر الرئيسي في السعودية عند الإغلاق، حيث عوّضت مكاسب سهم "معادن" الذي قفز 3.3% الخسائر في سهم النفط العملاق "أرامكو" الذي تراجع 0.7%.

وأنهى المؤشر الرئيسي في البحرين تعاملاته على ارتفاع 0.5%، فيما استقر المؤشر الرئيسي في الكويت دون تغيير يذكر.

وكان الأداء السلبي الوحيد في عمان، حيث أغلق المؤشر الرئيسي على انخفاض 0.9%.



على صعيد متصل،أعلنت شركة "إم. بي مينيرالز" للمعادن النادرة، بالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن خطط لبناء مصفاة في السعودية للمعادن الأرضية النادرة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق معالجة هذه المعادن الاستراتيجية في المنطقة.



من ناحية أخرى، واصلت أسعار النفط تراجعها للجلسة الثالثة على التوالي يوم الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في شهر واحد وسط ضغوط أمريكية لتحقيق اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن يعزز المعروض العالمي من الخام، مما شكل عاملا ضاغطا على مكاسب الأسواق وخاصة على القطاع النفطي.

