خبيرة أسواق مال ترصد أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه بين تباين في أداء المؤشرات والضغوط البيعية من قبل المتعاملين المحليين، تحركت مؤشرات الأسواق الخليجية خلال الأسبوع.

والبداية من الإمارات

ففي سوق دبي أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6024.8 نقطة، متراجعًا بنسبة 0.57% خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

كما مال مؤشر سوق أبوظبي للانخفاض، حيث انخفض إلى مستوى 10075.12 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.25% خلال أسبوع.

وفي المملكة العربية السعودية

تكبد المؤشر السعودي أكبر خسارة أسبوعية في سبعة أشهر، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.03% ليغلق عند مستوى 11,302.35 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة في السوق الرئيسة قرابة 1.34 مليار سهم، وبقيمة تداولات 25.26 مليار ريال، تمت عن طريق 2.4 مليون صفقة.

وفي الكويت

لم يختلف الحال كثيرًا، حيث سجلت المؤشرات الرئيسة محصلة حمراء أيضًا، لينخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% إلى مستوى 9462.34 نقطة، مسجلًا أكبر خسارة أسبوعية في نحو شهرين.

وتراجع مؤشر السوق العام إلى مستوى 8913.21 نقطة بخسارة أسبوعية 1.31%، كذلك تراجع مؤشر السوق الرئيس 50 بنسبة 2.15% إلى مستوى 8663.69 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس بنحو 2.33% ليغلق عند مستوى 8477.46 نقطة، وهو ما يشكل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أشهر، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 53.30 مليار دينار، بما يشكل انخفاضًا نسبته 1.31% أي 707 ملايين دينار.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 6.78% إلى 648.40 مليون دينار، فيما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 33.93% إلى 3.56 مليارات سهم عبر 165.50 ألف صفقة منفذة.

وتعود الانخفاضات إلى تذبذب أسعار النفط، وإعلان العديد من الشركات العملاقة تراجع مبيعاتها، مما أثر على نسب أرباحها خلال الفترة المالية الثالثة.

