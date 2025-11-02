بسبب سياسات الفيدرالي، تراجع جماعي في البورصات الخليجية

تأثرت غالبية بورصات الخليج بشكوك المستثمرين حول اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية، مما دفعها للتراجع الجماعي في ختام تعاملات اليوم الأحد.

تراجع البورصات الخليجية

وجاء هذا الأداء متأثرًا بتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي أثارت تساؤلات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. حيث أعلنت "بيث هاماك"، رئيسة بنك كليفلاند الفيدرالي، معارضتها لقرار الخفض الأخير بسبب استمرار ارتفاع التضخم.

وتعكس توقعات الأسواق هذا التوجه، حيث انخفضت احتمالات توقع خفض سعر الفائدة في ديسمبر إلى 63% وفقًا لأداة "فيد ووتش"، بعد أن كانت تتجاوز 92% قبل أسبوع.

وانعكست هذه المؤثرات على أداء البورصات الخليجية التي ترتبط عملاتها بشكل مباشر بالدولار الأمريكي، فهبط المؤشر الرئيسي في السعودية 1% متأثرا بتراجع أسهم الراجحي وأرامكو، وتراجع مؤشر قطر 0.2% مع انخفاض أسهم البتروكيماويات والقطر الإسلامي.

كما شهدت الكويت تراجعا طفيفا في مؤشرها، بينما سجلت البحرين وعُمان أداء إيجابيا.

ويعكس الأداء العام حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون مع تطورات السياسة النقدية الأمريكية وتأثيراتها المباشرة على الأسواق العالمية الناشئة.

