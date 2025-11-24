بعد عام من إحيائها، شركة النصر لصناعة السيارات تتحول من الخسارة إلى الربحية

18 حجم الخط

تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير.

وذلك بعد مرور عام على الاحتفال بإحياء هذا الصرح الصناعي وإعادة تشغيله في نوفمبر 2024، عقب توقف دام أكثر من 15 عامًا، حيث تحولت الشركة - ولأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت خلال العام المالي 2024-2025، صافي ربح بلغ نحو 35 مليون جنيه.

إطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية

وشهد هذا العام انطلاقة قوية لهذه القلعة الصناعية، خاصة في مصنع الأتوبيس بعد تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%. وفي إطار توجه الدولة للطاقة النظيفة، يجري حاليًا الإعداد لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من إنتاج الشركة.

خطوط الإنتاج العالمية

كما شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطويرًا كاملًا وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، ويجرى حاليًا اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر ولشركات عالمية أخرى، بما يعكس قدرة المصنع على استعادة مكانته الصناعية.

وتعمل الشركة حاليًّا على التوسع بإضافة منتجات جديدة للنقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دورها في الصناعة الوطنية.

صناعة سيارات مصرية حديثة

وتؤكد هذه الإنجازات انطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى بناء صناعة سيارات مصرية حديثة وقادرة على المنافسة، في إطار إستراتيجية عمل الوزارة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وإحلال الواردات، وزيادة المكون المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل دعمًا للاقتصاد القومي.

