نتنياهو: سنواصل القيام بما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الأحد: سنواصل القيام بما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته، وذلك علي حد قوله.

سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس السبت، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية علي مناطق في القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان والبقاع.

سقوط 331 شهيدًا و945 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، عن سقوط 331 شهيدًا و945 جريحًا؛ جراء عدوان الاحتلال، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقبل وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة "الجارديان" أن إسرائيل استخدمت القنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع في حربها الأخيرة على لبنان، استنادا إلى صور لبقايا هذه القنابل في جنوب لبنان.

