فرنسا تشهد مظاهرات حاشدة دعما لغزة وتنديدا بجرائم الاحتلال

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، مظاهرات مستمرة، إسنادًا لغزة وتنديدًا بجرائم الاحتلال، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

واحتشد آلاف الأشخاص بمختلف أنحاء فرنسا ، بعد أن دعا الناشط المناهض للمخدرات أمين كيساسي إلى احتجاجات على مستوى البلاد ضد تصاعد العنف المرتبط بالمخدرات وتكريم شقيقه الذي قتل في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مرسيليا انضم أكثر من 6 آلاف شخص إلى المظاهرة، حسب قناة (بي إف إم تي في) التلفزيونية، نقلا عن السلطات المحلية، وشارك في المظاهرات سياسيون من مختلف الأطياف السياسية.

وجاء الاحتجاج في أعقاب إطلاق النار على شخص يدعى مهدي، الذي قتل بالرصاص في مرسيليا في 13 نوفمبر.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، جريمة القتل بأنه عمل ترهيبي، وليس تسوية حسابات من النوع الذي يحدث عشرات المرات سنويا في مرسيليا.

وقالت صحيفة لو باريزيان: إن زعيم عصابة المخدرات القوية (دي زيد مافيا) يمكن أن يكون وراء الحادث.

