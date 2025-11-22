سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع

18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية علي مناطق في القطاعين الشرقي والأوسط من جنوب لبنان والبقاع.

سقوط 331 شهيدًا و945 جريحًا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، عن سقوط 331 شهيدًا و945 جريحًا؛ جراء عدوان الاحتلال، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت صحيفة "الجارديان" أن إسرائيل استخدمت القنابل العنقودية المحظورة على نطاق واسع في حربها الأخيرة على لبنان، استنادا إلى صور لبقايا هذه القنابل في جنوب لبنان.

وحسب الصحيفة البريطانية فإن الصور التي فحصها ستة خبراء في الأسلحة، تظهر بقايا نوعين مختلفين من القنابل العنقودية الإسرائيلية عُثر عليها في ثلاثة مواقع جنوب نهر الليطاني، في وادي زبقين ووادي برغوز ووادي دير سريان.

استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المعطيات تشكل أول مؤشر على استخدام إسرائيل للقنابل العنقودية منذ ما يقرب من عقدين، منذ حرب لبنان عام 2006، كما أنها المرة الأولى التي يعرف فيها عن استخدام نوعين جديدين من القنابل العنقودية، هما: قذيفة المدفعية من طراز باراك إيتان M999 عيار 155 ملم، والصاروخ الموجه رعام إيتان عيار 227 ملم. وأوضحت الصحيفة أن القنابل العنقودية هي ذخائر تعبأ في حاويات كبيرة، وتطلق أعدادا كبيرة من الذخائر الصغيرة أو "القنابل الصغيرة" على مساحة واسعة تعادل عدة ملاعب كرة قدم.

