للصيانة، غلق مزلقان القزاز في قنا لمدة 12 ساعة

مزلقان القزاز في
مزلقان القزاز في قنا، فيتو
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، شمال محافظة قنا، أنه سوف يتم غلق مزلقان نجع القزاز ابتداءً من اليوم الجمعة 21 نوفمبر من الساعة السابعة صباحًا حتى يوم السبت 22 نوفمبر الساعة السابعة مساءً.
 

وأشارت إلى أن الطريق البديل جهة بحرى مزلقان أبو تشت جهة مزلقان الخلابيصي، وذلك لزوم صيانة السكك الحديدية.

