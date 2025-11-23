مخللات ودواجن فاسدة ونخالة مجهولة، تحرير 122 مخالفة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة على أسواق قرى ومدن المحافظة، وتمكنت من تحرير 122 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على أسواق القرى والمدن

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط 20 شيكارة نخالة خشنة مجهولة المصدر، و66 كيلو جرام دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم قبل طرحها للبيع، و300 كيلو جرام مخللات منتهية الصلاحية، كما حررت الحملة مخالفة لإحدى محطات تموين السيارات، للتعطيل الجزئي لجهاز “إى تى جى” طلمبة السولار، وحررت 6 تقارير إثبات حالة عدم الالتزام بالمواعيد والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية لتجار تموينيين و"جمعيتى".

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على محطات الوقود وجرد أرصدتها، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية للأسطوانات من كل المقاسات.

