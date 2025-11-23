وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

18 حجم الخط

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، من خطورة انتشار الميليشيات في أي دولة، مؤكدًا أن وجودها يمثل تهديدًا مباشرًا لكيان الدولة واستقرارها.

وزير الأوقاف السابق: لا لواء أيا كان فوق لواء الجيش الوطني

وقال جمعة في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن الميليشيات يمكن شراؤها والتحكم فيها، مشددًا على أن الأخطر من وجودها هو صناعتها أو غض الطرف عن تكوينها، مؤكدًا أنه "لا لواء، أيا كان، فوق لواء الجيش الوطني".

واختتم جمعة رسالته بالدعاء لحفظ الجيش المصري، مؤكدًا أنه الحصن الأساسي للدولة واستقرارها.

وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن وجود الميليشيات يمثل خطرًا داهمًا على أمن الدول واستقرارها، مشددًا على أن صمام الأمان الحقيقي لأي دولة هو جيشها الوطني وشرطتها الوطنية، بعيدًا عن أي تشكيلات أو جماعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة.

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات شرّ أينما حلت

وقال جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الميليشيات شرٌّ أينما حلت، مؤكدًا ضرورة أن يظل السلاح حكرًا على الدولة وحدها، وأن تُدعَّم مؤسساتها الوطنية لتبقى قوية وقادرة على حماية الوطن من أي محاولات للفوضى أو التفتيت.

وزير الأوقاف السابق: وجود جيش وطني واحد وشرطة وطنية واحدة هو الضمانة الأساسية لحماية مقدرات الدول

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن وجود جيش وطني واحد وشرطة وطنية واحدة هو الضمانة الأساسية لحماية مقدرات الدول وصون أمنها واستقرارها، داعيًا إلى نبذ كل أشكال التسلح خارج القانون، ومواجهة الجماعات المسلحة والمرتزقة والعصابات التي تهدد كيان الدولة الوطنية.



