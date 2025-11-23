الأحد 23 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزًا عسكريًّا قرب النبي صالح شمال رام الله

أفادت مصادر محلية فلسطينية، اليوم الأحد، أن الاحتلال يغلق بوابة عطارة وينصب حاجزًا عسكريًّا قرب النبي صالح شمال رام الله.

وقبل وقت سابق أخطر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، الفلسطينيين بهدم أكثر من 40 منزلًا في منطقة وادي الحمص، شرق بيت لحم.

وقبل وقت سابق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 11 مسلحًا من بين 17 حاولوا الفرار من أنفاق رفح الفلسطينية في قطاع غزة واعتقال 6.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، استشهد اليوم 22 فلسطينيًّا إثر غارات شنتها طائرات الاحتلال على غزة ودير البلح والنصيرات.

استنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين

في غضون ذلك، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: لم ننهِ المرحلة الأولى بعد، ونواصل العمل لاستعادة آخر 3 جثامين.

وأضاف نتنياهو: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرتبط باستنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين.

وتابع نتنياهو: واشنطن تريد اختبار نشر قوة دولية في غزة وقلنا لها إن بإمكانها المحاولة لكن الوقت ليس مفتوحا بلا حدود.. المهمة الأساسية كما حددها قرار مجلس الأمن وخطة ترامب هي تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة.

مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة ترامب بشأن غزة

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

وحصل المشروع على تصويت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

