عمرو عابد: لهذا السبب ابتعدت عن السينما.. و"صف تاني" أعادني للجمهور

18 حجم الخط

يعد عمرو عابد واحدا من الوجوه الفنية التي رفضت الاكتفاء باتجاه واحد داخل المجال الفني، واختار منذ بداياته أن يبحث عن تجارب متنوعة تسهم في تطوير أدواته وتعكس شغفه الحقيقي بالتمثيل، فمنذ ظهوره الأول على الشاشة لفت الأنظار بأداء بسيط يعتمد على الصدق والتلقائية وقدرته على تقديم شخصيات قريبة من واقع الجمهور وتشبه تفاصيل حياتهم اليومية دون افتعال أو مبالغة.

عمرو عابد

من أبرز وأهم أعماله فيلم “أوقات فراغ” الذي أثار جدلًا كبيرًا وقت عرضه نظرًا لفكرته الجريئة، كما شارك هذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم قصير بعنوان “صف تاني”، وحظي الفيلم بردود فعل إيجابية، خاصة وأن عودة عابد للإخراج السينمائي كانت ملحوظة بعد فترة من الغياب.

فيلم صف تاني

يعد فيلم “صف تاني” أحد الأفلام القصيرة المشاركة بالمهرجان هذا العام، ويقدم تجربة إنسانية بسيطة وعميقة في الوقت ذاته، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو عابد، ويحكي قصة زوجين شابين يمران بيوم صعب في قلب القاهرة وهما يحاولان بيع سيارتهما قبل السفر وعلى الرغم من بساطة الحدث، ويركز الفيلم على الصراع الداخلي الذي يعيشه الزوج بين رغبته في بدء حياة جديدة خارج البلاد مع أسرته، وبين تعلقه العميق بالقاهرة وتفاصيلها التي تعيق اتخاذ القرار بسهولة.

الممثل عمرو عابد، فيتو

“فيتو” التقت الفنان عمرو عابد على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الماضي، وحاورته ليكشفَ لها عن كواليس وأسرار العمل وعن سر ابتعاده عن السينما خلال الفترة الماضية، وإلى نص الحوار:

ما الذي دفعك لتقديم فيلم صف تاني؟

فيلم “صف تاني” صنعته أثناء الدراسة، كنت أدرس خارج مصر وكنت بحاجة لصنع فيلم، فعدت إلى مصر صورت الفيلم وأنهيته، ثم عدت مرة أخرى إلى دراستي.

الممثل عمرو عابد، فيتو

حدثنا عن المشاهد الصعبة في الفيلم؟

فيلم "صف تاني” يقدم تجربة درامية مختلفة، تدور أحداثه بالكامل داخل موقف واحد يجمع زوجين شابين في لحظة حساسة من حياتهما، حيث الزوجان على وشك مغادرة أولادهما في آخر أيامهما قبل السفر، وهو ما يخلق حالة من القلق والتوتر المشحون بالمشاعر بين الطرفين، ومع مرور الوقت يبدأ الفيلم في كشف طبقات العلاقة بين الزوجين وطبيعتها الحقيقية، وكيف يتعامل كل منهما مع المسؤولية والضغوط التي تحيط بهما.

وما سر ابتعادك عن السينما خلال الفترة الماضية؟

كنت قد سافرت للدراسة خارج البلاد، ومع عودتي قررت ألا أتردد مرة أخرى في اختيار الأدوار التي أقدمها، لذلك أركز حاليًا على خوض تجارب فنية متنوعة، وسوف أعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم عدد كبير من الأدوار المختلفة في السينما والدراما، سعيًا لتوسيع نطاق عملي وتقديم أعمال تضيف إلى مشواري وتصل للجمهور بشكل أكبر.

ما هي الأدوار التي ترغب في تقديمها للجمهور؟

ليس لدي نوع محدد من الأدوار، لكني أريد تقديم أدوار ضمن مسلسلات وأفلام مكتوبة بشكل جيد مع مخرجين ومنتجين محترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.