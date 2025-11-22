الأحد 23 نوفمبر 2025
رياضة

هشام يكن: تكريم رموز الزمالك وهم أحياء واجب

هشام يكن
هشام يكن
تحدث هشام يكن مدافع الزمالك السابق عن الراحل الكبير محمد صبري نجم القلعة البيضاء، مؤكدًا  ضرورة تكريم رموز النادي.

وقال يكن في تصريحات في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "محمد صبري من اللاعبين الذين تركوا بصمة كبيرة مع الزمالك".

وتابع: "الزمالك أفتقدنا نجمًا على المستوى الفني والأدبي، تكريم رموز الزمالك واجب وهم على قيد الحياة".

وعن مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية، أكد يكن أن مباراة زيسكو لن تكون سهلة على الزمالك واللاعبين عليهم دور كبير.

وأتم: "الواجبات الهجومية مهمة للاعبين داخل الملعب في مواجهة زيسكو".

