رياضة

حسين ياسر المحمدي: وجود أبناء محمد صبري في الزمالك أمر طبيعي

محمد صبري
محمد صبري
قال حسين ياسر المحمدي  نجم نادي الزمالك السابق إن رحيل الكابتن محمد صبري ترك حزنًا كبيرًا داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أنه تعامل معه داخل قطاع الناشئين ورأى فيه «إنسانًا استثنائيًا قبل أن يكون نجمًا كبيرًا».

وأضاف  في مداخلة  لبرنامج زملكاوي علي شاشة قناة الزمالك: أن صبري كان رمزًا للأخلاق والالتزام، وأن الجميع داخل النادي يشعر بفقدانه.

وأوضح المحمدي أن تكريم صبري في مباراة الزمالك أمام زيسكو يعد «أقل شيء» يمكن تقديمه لاسم كبير قدم الكثير للنادي، مشيرًا إلى أن وجود أبنائه داخل الزمالك أمر منطقي وطبيعي باعتباره أحد الرموز التي صنعت تاريخ القلعة البيضاء.

وطالب المحمدي في مداخلته مع " عبدالجليل" لاعبي الفريق بإدراك قيمة الراحل محمد صبري واستغلال هذا العامل لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، معتبرًا أن الروح والمسؤولية ستكون مفتاح الانتصار، كما أشاد باختيار أحمد عبد الرؤوف لقيادة الفريق فنيًا، مؤكدًا أنه من أبناء النادي المخلصين، وقادر على تحمل المسئولية في هذا التوقيت الصعب.

الجريدة الرسمية